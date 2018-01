Det år vi just lämnade bakom oss var året då hiphop och r&b, enligt officiella siffror från mätföretaget Nielsens, passerade rockmusiken i antal lyssningar i USA. Att mäta något sådant kan förstås vara vanskligt, men att streamingtjänster som Spotify vrider hela musikbranschen i relativt okontrollerade riktningar lär vi få vänja oss vid. 2017 var därför också året då latinopopen flyttade fram sina positioner rejält. Luis Fonsi från Puerto Rico, och hans "Despacito", tillsammans med Daddy Yankee och Justin Bieber, toppade den amerikanska Billboardlistan under sanslösa 16 veckor. Den var förstås en lika stor hit i Europa, men slutet av året på vår kontinent dominerades ändå av Camila Cabello och hennes mjuka latinopop i "Havana", tillsammans med Young Thug och, just det – Daddy Yankee. Anledningen till detta skulle behöva en understreckare i sig, men att bredbandstjänsterna i Latinamerika, enligt en FN-rapport, har gått från att kosta cirka 18 procent av en genomsnittlig månadsinkomst till endast 2, – i kombination med att Spotify nu också lyfter fram en global topplista – är antagligen en bidragande orsak.

Den sensuella, reggaeton-inspirerade mjukpoppen i "Havana" må vara en tillräckligt stark låt för att bli en global hit ändå, men att Camila Cabellos enorma framgångar under året till och med överraskade och gav huvudbry för hennes skivbolag, säger en del om i vilken riktning musikbranschen är på väg att kantra. Från att ha varit en relativt anonym medlem som just brutit sig ur X Factor-bandet Fifth Harmony, blev Cabello en artist som inte längre behövde någon presentation alls, hon stod plötsligt på alldeles egna ben.