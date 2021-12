Trots att hundralapparna i lönekuvertet snabbt blev fler, steg inflationen ännu snabbare. Löntagarnas köpkraft stod väsentligen still under de svenska 1970- och 1980-talen. Ekonomiska kriser hanterades med förstatliganden och statlig skuldsättning, men tvärtemot tidens keynesianska föreställningar gick kriserna inte över för att staten trädde in.