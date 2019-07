Denna helg är det femtio år sedan månlandningen. Då lyckades Neil Armstrong, Buzz Aldrin och Michael Collins uppfylla salig president John F Kennedys mål att ”före årtiondets slut ha landat en människa på månen och tagit honom tillbaka i säkerhet”, vilket uttalades vid ett tal till kongressen i maj 1961. Åtta år senare lämnade raketen Saturn V jorden.

Hade året varit 1969, hade Neil Armstrong just, under natten till i dag den 21 juli, stigit ut genom månlandarens lucka och tagit mänsklighetens första steg på månen. Hela världen såg på. Klockan 03.56 svensk tid yttrande han de bevingade orden: ”That’s one small step for man, one giant leap for mankind.” (Det är ett litet steg för en människa, men ett jättekliv för mänskligheten.)