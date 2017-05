Det fruktansvärda terrordådet i Manchester i måndags har medfört en dubbel sorg. Först och främst över den ofattbara grymheten i att barn och vuxna mördades när de hade samlats för en så fredlig och glädjefylld sak som att lyssna på musik. Men också över att den, eller de, som står bakom detta vidriga dåd har fått som de ville: de har sått split och rädsla, rönt omfattande global uppmärksamhet och självmordsbombaren Salman Abedi har blivit världskänd.

Krönika Detta är en personligt skriven text. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Här finns ett obehagligt dilemma: det är nödvändigt att uppmärksamma terrordåd, samtidigt är det just vår uppmärksamhet terroristerna suktar efter.

I Frankrike finns politiker som vill göra det olagligt att avslöja terroristers identitet.

Annons X

Vad ska man göra?

Det schweiziska tv- och radiobolaget SRF valde att inte göra någon extrasändning om dådet i Manchester, utan rapporterade om händelsen i sina vanliga nyhetsprogram. Chefredaktören förklarade att det inte betyder att de rycker på axlarna åt det som har hänt, utan att de vill bidra till att bryta förövarnas cyniska kalkyl.

I Frankrike har det förts en intensiv debatt om mediernas roll efter de senaste årens terrordåd. Där finns politiker som vill göra det olagligt att avslöja terroristers identitet. Flera stora mediehus undviker att publicera bilder på förövare, i vissa fall även deras namn. Tidningen Le Monde, tv-kanalen BFM och radiokanalen RTL beslutade efter dådet i Nice att inte visa bilder på terrorister, annat än i vissa specifika fall (som när polisen efterfrågar det). Radiokanalen Europe1 anger bara förnamn och efternamnets initial.

Dessa beslut får stöd av flera forskare, som menar att viljan att synas är en stark drivkraft för terroristerna. Den inflytelserike författaren och filosofen Bernhard Henri-Lévy har efterfrågat en övergripande medial överenskommelse om att inte längre publicera namn och bild på terrorister, och inte ens berätta om deras liv.

Medierna har en viktig uppgift när det gäller att skapa förståelse för terrorismens mönster och orsaker, samt att informera allmänheten.

Men långtifrån alla håller med. Vår plikt är att informera, och medborgarna har rätt att bli informerade, anser till exempel public service-bolaget France Télévisions. Tidningarna Le Figaro och Libération fortsätter att publicera både namn och bilder, med argumentet att detta är en viktig del i att förstå vad som händer. ”Att inte göra det skulle vara att ge näring åt konspiratoriska fantasier”, skriver Le Figaros chefredaktör.

Det är goda argument. Medierna har en viktig uppgift när det gäller att skapa förståelse för terrorismens mönster och orsaker, samt att informera allmänheten. Men hur stor rapportering är rimlig? Och vilken sorts rapportering?

Faktumet att terrorism och medial uppmärksamhet samspelar förblir besvärande. Ekonomen Michael Jetter har studerat rapporteringen om terrordåd i New York Times 1970–2012. Flera artiklar kring en attack ökar sannolikheten för fler dåd inom de närmaste veckorna, konstaterar han i rapporten ”Blowing things up: the effect of media attention on terrorism”. Jetters senaste studie visar ett samband mellan tv-bevakning av Al-Qaida och ökat antal attacker.

Terrorism i modern form utvecklades under andra halvan av 1800-talet, parallellt med spridningen av massmedier och demokrati. Under efterkrigstiden sammanföll en ny våg av terrorism med televisionens utbredning. OS i München 1972 var det första som direktsändes på tv, och även det första som blev måltavla för terror – då en palestinsk grupp mördade israeliska idrottare, påpekar journalisten Jason Burke i reportaget ”How the changing media is changing terrorism”.

Al-Qaida-ledaren Usama bin Ladin hade en väl utvecklad strategi för att nå ut genom tv-sändningar. Men det senaste decenniet har nya teknologier och sociala medier medfört nya strategier och bland annat gynnat framväxten av terrorister som agerar på egen hand, menar Burke.

De stora mediehusens publicistiska val har fortfarande stor påverkan, men med sociala medier sprids ansvaret. Vilka uppgifter delar vi vidare? Skulle vi titta om terrorister direktsände en attack?

Frågan om hur man ska väga vikten av allmän information mot terrorismens behov av uppmärksamhet har inga enkla svar. Det vore intressant att få ta del av vad du som läsare tycker. Borde medierna vara mer restriktiva vid rapporteringen av terrordåd? Är det en bra idé att undvika att publicera bilder och/eller namn på terrorister?