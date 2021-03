Jag är bra på att ta helg så fort jag kan. På fredag eftermiddag möter jag några vänner och kollegor på Schmaltz Bar & Delicatessen (Nybrogatan 19). Efter några glas vin och en hel del ost promenerar jag tillbaka till The Sparrow hotel på Birger Jarlsgatan – mitt andra hem. Jag har fortfarande min bas i Borås men letar lägenhet i Stockholm och under tiden bor jag alltid på The Sparrow när jag är här på jobb. Drar på mig myskläder och slår på tv-serien ”Älska mig” innan jag somnar till podcasten ”Somna med Henrik”, ett bra tips till alla som har svårt att sova. Han pratar om allt och inget.

Inleder lördagen med att bjuda in en vän på frukost på mitt hotell, jag har en stor passion för frukost och här serveras stans bästa äggrätt och croissanter. Mätta ger vi oss ut och tar en promenad runt Djurgården.