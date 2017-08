Vi minns Kim Wall för det hon ville berätta

Kim Wall. Foto: Tom Wall/TT

NEW YORK Vid trappan till Columbia Journalism School, framför statyn av Thomas Jefferson, syns det att terminen har börjat. Det är fortfarande varmt nog att sitta ute här på Upper West Side, och studenterna har laptops, anteckningsblock, hörlurar och smörgåsar inslagna i papper utspridda mellan sig på stenbänkarna.

Vad får någon att söka sig hit, ända från Sverige? Vad gjorde Kim Wall här?

Den första kursen – som är obligatorisk för alla – är motsvarigheten till en grundläggande marinkårsutbildning för journalister. Under ett antal veckor tillbringar studenterna en stor del av sin tid i New Yorks mörkaste och fattigaste områden.

De knackar på dörrar i Bronx där det säljs droger, de blir utskällda av poliser i Queens, de sitter i golv på västafrikanska moskéer, de tillbringar nätter bland hemlösa i East Harlem och på häktet nere i downtown.

East Harlem, New York. Foto: Seth Wenig/AP

De får dörrar i ansiktet av misstänkta och deras ombud som inte vill prata, och de väntar i timtal på dem i ösregnet utanför.

Den som får professor Padwe som lärare på denna första kurs har det möjligen ännu lite svårare. Med sitt yviga vita hår, ofta iklädd kostym och slips, åkallar han bilden av en redaktör av den gamla skolan, från tiden redaktörer hade trycksvärta på fingrarna, penna bakom örat och inte accepterade några misstag.

Ingen student kallar honom någonsin vid förnamn. Vid den allra första lektionen varje år delar han ut bruna papperspåsar till eleverna. Ta alltid med egen lunch i en papperspåse när ni är på jobb – när ni låter er bjudas är ni också köpta, lyder budskapet.

Kim Wall hade professor Padwe som lärare. Han minns henne som en student som direkt ville ut på fältet. Under en av de första veckorna ville hon till exempel åka ner till en mordplats i Midtown, där polisen också hade skjutit en misstänkt.

”Det är inte normalt”, säger Padwe. ”Inte många studenter tänker så. För de är fortfarande studenter, och har precis börjat.”

Senare, när orkanen Sandy drabbade New York, så gick Kim ut på stan när resten av stadens invånare nästan alla höll sig inne, och tejpade för fönstren. För då skulle hon göra en story.

Med hårt motstånd, lite sömn och höga krav från lärarna, i kombination med chocken av New York, svetsas studenterna samman. De är från många länder, av alla färger, med många religioner, och vitt skilda intressen.

Efter ett år var Kim “en sådan som alla kände” säger Melanie Huff, som är en biträdande rektor på skolan. ”Hon var livlig, kul och lätt att få kontakt med.”

Efter utbildningen blir en del aldrig journalister, och de flesta återvänder till sina hemländer, eller till en mindre ort. Ett litet fåtal bestämmer sig för att bli utrikesreportrar på egen hand.

Kim Wall fortsatte med ytterligare ett år på SIPA – School of International and Public Affairs – Columbias skola för diplomater, biståndsarbetare och andra som vill arbeta med internationella problem. Med en examen från London School of Economics – som hon också hade – och en dubbel amerikansk mastersexamen, måste Kim Wall ha varit bland världens absolut bäst utbildade journalister.

Millennium bridge, London. Foto: Frank Augstein/AP

Sedan gav hon sig av.

Hon gjorde reportage från Haiti, Kuba och Sri Lanka. Hon jobbade i Kina, Uganda, på Marshall-öarna, i Indien och i USA. Att arbeta på en lokalredaktion i en liten stad kan ha sin charm, men för den som har bråttom till det riktigt stora äventyret kan inte vänta på att bli utsedd till korrespondent på någon stor redaktion – ett jobb som nästan inte heller existerar längre i samma form som förr i tiden.

Den som är modig nog gör istället som Kim Wall – allt helt på egen hand. Man lär sig ta bilder och video, spela in ljud och att producera i alla format som finns, och på flera språk. Att åka ut på det sättet, som helt oberoende frilansare är det minst trygga, sämst betalda och mest otacksamma en journalist kan göra. Det är svårt, dyrt och oändligt frustrerande.

I gengäld fylls livet av… väldigt mycket liv. Det innebär maximal frihet och kan ge en helt berusande känsla av kunna ta stora tuggor av världen. Att pröva sitt psyke och sin mentala förmåga utan att veta hur det ska gå. Att dyka djupt i människor och få huvudet fullt av bilder man aldrig glömmer. Att försöka göra någon form av nytta i världen. Bidra med något relevant. Maximera sin tid på jorden.

Kim Wall var mest intresserad av det lite annorlunda, och försökte alltid hitta en egen vinkel. Hon sökte sig ofta till lite udda existenser, som lever lite vid sidan av det vanliga samhället, som ingen annars skulle prata med. Hon intervjuade fetischister, voodoo-utövare och människor som själva tror att de är vampyrer.

När jag berättar för professor Padwe, som också var min lärare en gång i tiden, att Kim Wall tillbringade valnatten 2016 på Women’s Republican Club i New York (när nästan alla andra trängdes hos demokrater på deras valvakor) för ett radioreportage i Konflikt i P1, går han igång.

”Det är det jag menar! Inte många kan tänka så. Att gå dit ingen annan går. Att inte följa efter andra. Det är en sån sak som inte går att lära ut. En slags instinkt.”

För den som på något vis har den genen handlar det ofta inte om att hitta något yrke, eller ett sätt att leva, som är lite roligt eller halvspännande eller lagom intressant. Det handlar om att man måste ut. Bort. Överallt. De som gör det beskriver det ibland som en slags hunger och iver och girighet.

Journalister konkurrerar hårt och arbetar ofta ensamma. Men utrikesreportrar, och i synnerhet frilansare, omges samtidigt av en extremt lojal klan av andra reportrar, där de som ingår skyddar och hjälper varandra. Så var det också med Kim.

När de första rapporterna kom om att hon försvunnit i Danmark startades en meddelandetråd på Facebook av hennes kollegor och vänner över hela världen.

Foto: Johan Nilsson/TT

Först handlade det om att söka och dela information. De delade upp kanaler i olika länder mellan sig – några bevakade danska polisens twitterfeed dygnet runt. Efter några dagar lades Kim Walls mamma till i tråden.

Först var känslan i tråden att det var något konstigt, berättar Kims klasskamrat Stuart Sia. Vi ses över en kaffe nere i Financial District, där han jobbar. När det bekräftades att hon var död och att delar av hennes kropp påträffats blev det först helt tyst, säger han. Ingen visste vad de skulle skriva i tråden.

Sedan var det som om dammen brast, och alla började berätta historier om Kim. Vad hon sagt, vad de gjort, vart de rest tillsammans. Vad de mindes.

”Vi kände oss värdelösa, för det fanns inget vi kunde göra. Men kanske fick vi hennes mamma att le lite med någon av historierna”, säger Stuart Sia.

Nästa kväll samlades de vid skolans trappa och tände ljus för sin döda kollega och vän. De var kanske femtio personer – de som var i New York och kunde komma på kort varsel. Någon gjorde en playlist och de spelade hennes favoritlåtar på mobiltelefoner. Först var det lite stelt; ingen visste vad de skulle göra eller säga. Sedan började de berätta historier om henne, från fältet, och då lossnade det lite. Det slutade med att de alla sjöng tillsammans i mörkret, lågmält och långsamt. ”Stand by me.”

Foto: Go Nakamura/AP

Pratade Kim om vad hon ville med journalistik, frågar jag Stuart Sia. Sade hon någonsin vad hon ville åstadkomma?

Hon var inte den typen, svarar han. Hon snackade inte så mycket om sånt. Hon gjorde stories istället. Det är där man bäst kan se vem hon var och vad hon ville berätta.

Så går det att förstå något av att en ung kvinna, journalist och utrikesreporter, dör för tidigt? Att hon dog, kanske mördades, i fält, under ett uppdrag? Stuart Sia tror inte det. Och det gör inte jag heller. Hundra procent av hennes klasskamrater skulle ha tackat ja till det uppdraget, tror han. Män som kvinnor. Att porträttera en excentrisk uppfinnare räknas som ett helt normalt jobb.

Kvinnliga journalister utsätts helt klart för större prövningar, och blir samtidigt mer ifrågasatta. Fler manliga journalister dör i sin yrkesutövning. Men fler kvinnor dör av manligt våld. Och det finns numera en president som har förklarat krig mot samtliga journalister.

Ändå är det som professor Padwe säger: “Den är en sak när en student är på ett slagfält… Det förstår jag. Det här kan jag inte förstå.”

Tills vi vet och förstår mer får vi, som hennes mor har önskat, minnas Kim Wall för det hon ville berätta.

Efter några turer med Columbia Journalism School plockar de till slut fram hennes journalistiska examensarbete från 2013 åt mig. Det har titeln “Becoming a freak: An exploration of contemporary American sideshow.” På ett elegant och vackert språk berättar hon om en man som lider av en svår och ovanlig sjukdom som gör att han kan böja leder i kroppen i alla riktningar.

Med detta uppträder han inför publik, som förfasas och fascineras av honom. Han är det som på gamla tiders cirkus kallades för missfostret; där den missbildade människan visar upp sig och slog knut på sig själv.

Där, i biblioteket, tror jag mig börja ana vad Kim Walls vänner pratar om, och vad hon kanske ville berätta genom att närma sig de allra mest udda människorna. Tålmodigt och med stor respekt låter hon sin intervjuperson förklara varför han uppträder i en freak show, istället för att fortsätta försöka ta sitt liv. Läsaren förstår så småningom: När folk ställs inför något absurt och ofattbart, och kanske fascineras mot sin vilja – när de ställs inför ett riktigt freak – så reflekterar de samtidigt över sig själva.

Kanske förstår de till och med sig själva lite bättre som människor.