Adoptivföräldrar skriver på SvD Debatt den 15 februari om att ingen som väljer adoption vill göra det under oetiska former. Inlägget är skrivet med anledning av den senaste månadens rapportering om oegentligheter i adoptioner från Chile under militärdiktaturen. Texten har också skickats direkt till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF.