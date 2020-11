"Vi älskar honom när han är råbarkad"

Torres har parkerat sin flaggprydda bil på en höjd med utsikt över Wilkes-Barre Scrantons flygplats. Nere i hangaren håller republikanen Donald Trump ett av sina sista kampanjframträdanden och låten "We are the champions" dånar i luften. Området är fullpackat med bilar, de allra flesta smyckade med Trumpskyltar och klistermärken.

– Jag vill ha fyra år till med Trump. Han är bra för ekonomin och tuff mot socialister. Om Biden vinner kommer extremvänstern att ta över, våra skatter gå upp och jobben försvinna utomlands, hävdar Torres.