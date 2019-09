Vettel tog första segern för säsongen

Den 21-årige monegasken blev tvåa och Red Bulls Max Verstappen trea.

Ett taktiskt beslut från Ferrari under loppet som kallade in Vettel i depån tidigare än de andra och det visade sig vara ett succédrag för tysken. Den fyrfaldige världsmästaren kom ut på en fri bana och tog över ledningen när Leclerc, som var snabbast både på träningen och i kvalet och startade längst fram, gick in i depån. Efteråt var Leclerc märkbart irriterad.