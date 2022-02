Veteranschlager och pop i första deltävlingen

Först ut i årets Melodifestival är Malou Prytz och bidraget ”Bananas”, en pop-rockig låt med attityd, om att – just det – gå bananas. Till exempel sjunger Melodifestivalartisten från Ryd: ”I should be following rules – but I break ‘em”.

Överbeskyddande föräldrar behöver dock inte hetsa upp sig: det här är inte en verklighetsbaserad skildring av ett kioskrån – utan Sveriges största familjeunderhållning. När Prytz nämner regelbrott menar hon antagligen något i stil med att möta sin inre perfektionist, och bara satsa på det näst högsta betyget i matte.