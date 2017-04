Venezuela: Hedrar offren i tyst protest

Demonstranter håller upp vita blommor under en protestmarsch i Venezuela. Protesten hölls för att hedra den senaste tidens många dödsoffer under oroligheterna i landet. Foto: Fernando Llano /AP/TT

Klädda i vitt genomförde tusentals regimkritiska demonstranter i Venezuela en protestmarsch i huvudstaden Caracas på lördagen för att hedra de människor som mist livet under de senaste veckornas oroligheter i landet.

Siffrorna går isär men minst tolv människor har dödats under oroligheterna under de många demonstrationerna mot den socialistiska regeringen och landets president Nicolás Maduro. Dessutom har åtta mist livet sedan de fått ström i sig under en butiksplundring.

Lördagens demonstration utlystes som en "tyst protest".

Demonstranterna vill bland annat tidigarelägga presidentvalet som egentligen ska genomföras i december 2018, de vill att guvernörsvalet som regeringen ställt in på obestämd tid hålls och att politiska fångar friges.

Maduro hävdar i sin tur att oppositionen försöker ta makten genom en USA-stödd kupp.