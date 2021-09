Nyligen tillkännagavs att den fransk-amerikanska artisten och medborgarrättskämpen Josephine Baker som avled 1975 officiellt ska hedras av Frankrike genom att introduceras i republikens minnestempel Panthéon i Paris. Baker inledde sin karriär under mellankrigstidens Harlemrenässans, som även fick stort genomslag i Paris dit hon flyttade 1925. I Frankrike är hon även berömd för sina insatser som hemlig agent åt franska motståndsrörelsen under andra världskriget. Hon utnämndes till riddare av Hederslegionen 1961 och när hon två år senare talade vid den historiska medborgarrättsdemonstrationen March on Washington i USA, gjorde hon det iklädd franska flygvapnets uniform. Det råder med andra ord inga tvivel om att Baker är värdig en plats i Panthéon och reaktionerna har varit överväldigande positiva.