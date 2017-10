Norge ingick vid denna tid i Kalmarunionen, som leddes av kung Hans. År 1497 hade han även lagt under sig Sverige och föreföll ha utsikter till en lång och tämligen problemfri regering över sina tre riken. Sedan förändrades allt, och det berodde på att han även härskade över ett fjärde rike, det tyska Holstein. Den 17 februari 1500 led Hans ett allvarligt nederlag mot bönderna i Ditmarsken, ett autonomt område i Holstein, i slaget vid Hemmingstedt. Detta gav oppositionen i både Sverige och Norge ny energi, och påföljande år började svenska och norska stormän diskutera uppror. För svenskt vidkommande ledde detta till en framgångsrik utbrytning under ledning av Sten Sture den äldre och Svante Nilsson, varpå följde åratal av blodiga svensk-danska strider. För norskt vidkommande blev det annorlunda – dels för att unionskungens ställning var starkare i Norge, dels för att hans underhuggare använde sig av svek för att nå sina syften.

Den norska resningens ledare var en storman av svensk härkomst, Knut Alvsson (Tre Rosor). År 1501 gjorde han uppror, bland annat genom att använda de skogiga svenska gränstrakterna som bas. Inledningsvis hade Knut Alvsson framgång, både i västra och östra Norge. Framför allt tog han kontroll över viktiga fästningar vid Oslofjorden. Hans närmaste allierade, stormannen Nils Ragnvaldsson (även stavat Ravaldsson) erövrade Marstrand och Sarpsborg. Under sommaren 1502 bromsades dock offensiven och Knut övergick till förhandlingar medan Nils for till Sverige för att skaffa förstärkningar. Det var nu avgörandet skedde. Under ett förhandlingsmöte blev Knut Alvsson – trots löfte om fri lejd – den 18 augusti 1502 mördad på order av Henrik Krummedike, unionskungens ställföreträdare i Norge. De upproriskas ställning försvagades därmed på ett avgörande sätt. Nils Ragnvaldsson övergick till gerillakrig och plötsliga anfall med svenskt stöd – år 1503 erövrade hans trupper Kungahälla, under våren 1504 förhärjade han Borgarsyssel – men initiativet hade glidit över till unionskungens män. En ettårig vapenvila ingicks 1504, men danskarna bröt avtalet vid jultiden genom ett plötsligt angrepp på Nils Ragnvaldsson. Denne lyckades fly till Sverige men avled kort tid senare i Västergötland.