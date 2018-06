Människor har olika strategier – alla har någon. ”Whatever get’s you through the day”, skriver filosofen Rosi Braidotti i ”Nomadic subjects” och tar upp författarna Marguerite Duras och Deleuzes vana att ta till flaskan. Braidotti försvarar inte missbruk, men hävdar det livsbejakande i sköra löften som ”Det här är den sista cigaretten”. Den tyska poeten och konstnären Unica Zürn, citerad på försättsbladet i Kirstine Reffstrups debutroman, pekar mot en annan formel: ”Hoppa 3 gånger från den högsta muren, klättra 3 gånger upp till den högsta grenen, rusa i rasande fart runt huset, så snabbt (och jag var aldrig någon god löpare) att hjärtat nästan går itu” Både citatet och romanen ”Jag, Unica” ger aningar om en person som ville känna livet i blodets rytm.

Reffstrups fiktion om Unica Zürn utspelar sig i slutet av 1950-talet i ett hus omgärdat av skog och dimma på den franska landsbygden. Berättaren Unica sitter vid sitt skrivbord på nedervåningen och syr på en karmosinröd kappa. På övervåningen, rakt ovanför henne, sitter partnern, konstnären Hans Bellmar vid sitt skrivbord. Detta konkreta, rumsliga förhållande mellan två människor i ett hus illustrerar Unicas försök att hitta en plats i relationen till partnern och sig själv. Berättelsens gestaltande av ljus- och skuggspel, jaget som rör sig i en ring av ljus när natten tränger sig på, är en del av det, en annan del är huset som möjlighet och vittne. Vem är Unica – för sig själv? Mellan det tvärsäkra påståendet i romanens titel, "Jag, Unica" och dess trevande innehåll vad gäller identitet finns ett intressant glapp. "Jag, Unica, bor nu här med Hans" säger berättaren som om hon vill förstärka förbindelsen mellan pronomen och sitt namn, för att få syn på sig själv.