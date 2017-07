Elliot Richardson waves to newsmen Oct. 20,1975 as he leaves the Justice Department in Washington after resigning the office of attorney general. He resigned after President Richard Nixon fired Watergate special prosecutor Archibald Cox. Foto: CHARLES TASNADI

Gösta Bohman publicerade 1970 boken ”Inrikes utrikespolitik” som var ett angrepp på Olof Palmes Vietnam-politik som Bohman menade i huvudsak motiverades av inrikespolitiska skäl.

Frågan om när en politisk profilering i en utrikespolitisk fråga främst är avsedd för att påverka den inhemska opinionen har återkommit därefter och är i princip alltid aktuell.

Svensk politik har aldrig några nämnvärda geopolitiska effekter även om vi nog av och till inbillar oss det.

Men det betyder inte att ”inrikes utrikespolitik” inte skulle förekomma i länder som har högst betydelsefulla positioner i världens geopolitik.

Tvärtom kan man bara under nuvarande århundrade se hur det geopolitiska spelet syftar till att påverka en aktörs inrikespolitiska position.

Under perioden med höga oljepriser tedde sig Ryssland ha potential att bli en energisupermakt, men när oljepriset rasade försvagades den ryska statsledningens förhoppningar radikalt.

President Barack Obamas försök att skapa ett bättre förhållande till Ryssland – Obamas s k reset – skedde vid en tidpunkt då USA var försvagat av finanskrisen och Ryssland var försvagat av energiprisutvecklingen.

Men Obamas och utrikesminister Hillary Clintons syfte var inte att ge Ryssland en likvärdig position i världspolitiken.

Det var då som president Putins aversion mot Hillary Clinton grundlades och president Obama talade i olika sammanhang i ganska nedlåtande tongångar om Rysslands politiska roll i världen.

Ryssland vände sig då till Kina för att skapa någon typ av balans mot den amerikanska maktpositionen.

Exakt vad president Trump och hans rådgivare haft för avsikter med sina försök att skapa en bättre relation till Kreml än vad Obamas Vita hus hade är oklart. Det kan ha handlar om ”inrikes utrikespolitik” eller bara om Trumps allmänna motvallstänk (allt Obama gjort är fel).

I dag har Vita huset uppenbart fortsatt avsikter att i vissa frågor söka bättre relationer med Ryssland. Det kan gälla krigen i Mellanöstern eller mera övergripande frågor om kärnvapenpolitiken.

Men förutsättningarna är dåliga och skälet är också ”inrikes utrikespolitik”. Det finns en stark amerikansk reaktion mot den ryska statsledningens försök att påverka förra årets amerikanska presidentval.

Det kan knappast handla om att dessa påverkansförsök skulle kunna ses som orsaken till att elektorskollegiet valde Trump.

Det handlar nog istället främst om en stark, nationalistisk reaktion mot att ett annat land (trots allt en stormakt åtminstone militärt) är fräck nog att försöka göra något som amerikanska statsledningar själva aldrig dragit sig för.

Ryska påverkansaktioner i Europa, allianser med högernationalister på vår kontinent har i viss mån bidragit till den idag starka anti-ryska stämningen i den amerikanska kongressen. Därtill kommer givetvis det ryska agerandet i östra Ukraina och i Krim.

Det må vara ”inrikes utrikespolitik” – t ex i sanktionsfrågan – men effekten är påtaglig och kommer att påverka geopolitiken under avsevärd tid.

Till det kommer misstankarna att president Trump, hans familj och hans kampanjorganisation haft ett samröre med Kremls hantlangare av olika slag på ett sätt som kanske rentav strider mot amerikansk lag.

Att den amerikanske presidenten plötsligt i närmast hysteriska ordalag på Twitter meddelar att han har rätt att benåda även sig själv om det skulle visa sig att han begått brottsliga handlingar gör att man verkligen har anledning att ställa sig frågor om vad som har pågått och vad som kan komma att ske.

Trump på twitter:

While all agree the U. S. President has the complete power to pardon, why think of that when only crime so far is LEAKS against us.FAKE NEWS

För mig som följt USA länge känns det ungefär som i oktober 1973. Jag studerade på Stanforduniversitetet i Kalifornien och upplevde just då en annan världshistorisk händelse på distans (Yom Kippur-kriget) som ägnades stor uppmärksamhet i USA.

Men den 20 oktober hände något som fick oändligt mycket större medial uppmärksamhet i USA: då avskedade president Richard Nixon Archibald Cox, den särskild åklagare med självständig ställning inom USA:s justitiedepartement vars uppgift var att utreda Watergate-inbrottet.

Det ledde till att justitieminister Elliot Richardson och den biträdande utrikesministern William Ruckelshaus avgick. Händelsen kallas ”Saturday Night Massacre” och därefter stod det ganska klart att tiden till Nixons avgång inte var så lång – men det dröjde till augusti 1974.

Nu har president Trump både ifrågasatt sin egen justitieminister Jeff Sessions och även talat om att han skulle kunna avskeda den särskilde åklagaren Robert Mueller (tidigare FBI-chef) som utreder den ryska inblandningen i förra årets presidentkampanj.

Historien kanske inte upprepar sig, men det politiska spelet i Washington DC just nu för onekligen tankarna till hösten 1973.

Vad i allt detta som är ”inrikes utrikespolitik” och vad som handlar om faktiska, bevisbara brottsliga handlingar är onekligen en intressant fråga.