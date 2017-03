Veckans Trumpnytt: Rysslandskontakterna och pengaspåret

Presidentrådgivaren Kellyanne Conway gör reklam för presidentdotterns modeföretag. Kanske fler ryska kunder kan hjälpa upp affärerna? Foto: TT

”Det amerikanska folkets fiender”

Ledare Det här är en text från SvD Ledare.

USA:s president om medierna som bara publicerar påhitt (fake news).

KONGRESSTALET. En försäljare av ormolja, det var som om han talade till statsduman och det gällde att inte sluta applådera först.

Inte alla omdömen om Trumps tal till kongressen är så snälla. Det mest positiva som sägs är att han lyckades hålla sig till manus. Det betecknas även av svenska medier som en ”triumf”. För EU-diplomater i Washington stiger istället oron för ett kommande handelskrig och administrationens ryska kontakter, enligt tidskriften Politico.

AVLYSSNAD? Presidenten påstår att företrädaren hade beordrat avlyssning av honom, men bevis saknas. Sådana måste offentliggöras, annars skadas både hans och nationens intressen, kommenterar Intelnews upptrappningen i kriget mellan Vita huset och underrättelsetjänsterna. Rykten om avlyssning av Trumpkampanjens Rysslandskontakter offentliggjordes redan i januari, och legala avlyssningsbeslut skulle ha fattats av därför utsedda domare.

FÖLJ PENGARNA. Anders Åslund skriver i US News & World Report om Trumps ryska affärer, det heta spåret till att förstå hans mjuka inställning till Kreml. Många rika ryssar har investerat i hans fastigheter via anonyma bulvanbolag, vilket skulle framgå om han offentliggjorde sina deklarationer.

Om Trumps affärer följer mönstret från Berlusconis regeringstid kommer intäkterna i hans olika bolag snabbt att öka, tror andra källor.

Ett exempel på konkret intäktsökning har tillfallit Trumps son Donald Jr, enligt Wall Street Journal.

För dottern Ivanka verkar det inte gå lika bra, när stora kedjor tackar nej till hennes produkter.

I senaten höjs röster för en utredning om att Trumps handelsminister Wilbur Ross äger en bank på Cypern med ryska kunder som huvudaffär.

ETISK PRÖVNING. Trump-administrationens privata affärer följs av institutet Citizens for Responsibility and Ethics in Washington som har inlett en process åberopande ett undantag från presidentens straffrihet, i konstitutionens Emoluments Clause.

KREML. Den ryska förtjusningen över Trumps tillträde håller på att gå över, tror Pavel Baev i Eurasia Daily Monitor, med tanke på hans markeringar för Nato.

PARTIVÄNNER. De håller ihop för maktens skull. Så förklarar Svenska Dagbladets USA-korrespondent Karin Henriksson republikanernas tystnad när det gäller presidentens misslyckanden, i UI:s tidning Utrikesmagasinet.

BANNON. Det väntar ett heligt krig mot islam från hela kristenheten, tror Vita husets Lenin-inspirerade chefsideolog Steve Bannon, enligt den danske journalist som träffat honom.

Bakom Bannon står Stephen Miller, en av få trumpister med regeringserfarenhet, enligt porträttet i Bloomberg News, i vilket han kallas Lille Napoleon.

