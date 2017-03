Veckans Trump: Jo, han tror att Gud styr vädret

Jodå, hon får vara med fortfarande - presidentrådgivaren Kellyanne Conway. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

IMPOPULÄR. Förtroendet för presidenten fortsätter att vara lågt i många mätningar, vecka efter vecka. En klar majoritet är negativ till de flesta aspekter på hans ledarskap. Enligt Quinnipiac är tilltron till medierna större än till presidenten.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Enligt ett annat institut är 58 procent ”besvärade” av att han är USA:s president.

Så fick han heller inte en majoritet av väljarna bakom sig i valet utan tre miljoner färre röster än motståndaren.

Annons X

Hans Natofientliga linje från valrörelsen saknar också stöd i opinionen, 80 procent stöder Natomedlemskapet, enligt NBC.

Även fjäskandet för Putin har slagit fel; för de flesta amerikaner är Ryssland huvudfienden, enligt samma mätning.

BIGDATA. ”Storebror” har fått ett ansikte, Robert Mercer. Datamiljardären bakom Trump och Brexit porträtteras i The Guardian som ledande mediehatare.

EU-SPLIT. Vita husets chefsideolog Steve Bannon vill krossa EU så att nationaliströrelserna kan ta över Europa, enligt Reuters. Åtminstone var det hans budskap vid ett möte med en tysk ambassadör innan vice president Pence försäkrade EU motsatsen under sin Europaturné.

IMF-STRID. Nästa stora prövning av policy i minoritetsregimen blir om USA backar från valutakriget med Kina, tror analysfirman Stratfor, i väntan på besked i nästa kvartalsrapport från Finansdepartementet. Kommer IMF att gå med på en upptrappning, och vilka är vapnen?

FRÅNVARO. Blev hon sidoställd? Skvallret i Träsket (Trumps benämning på huvudstaden som han ska rensa) handlar om presidentrådgivaren Kellyanne Conways osynlighet; efter att ha missat att säkerhetsrådgivaren Mike Flynn skulle få sparken syntes hon inte under en hel vecka i tv-programmen, en evighet i USA. Själv skyller hon på att hon har fyra barn att ta hand om, vilket verkar ha gått bra fram till osynliga veckan. CNN tror inte på förklaringen.

ANTI-SEMITISM. Presidenten säger sig vara mot judehat men har svårt att hantera frågor i ämnet. Han borde lära av vice presidenten snarare än sin chefsrådgivare, skriver Dana Milbank i Washington Post.

FASCISM. Debattörer på vänsterkanten hävdar att Trump är fascist. Richard Cohen i Washington Post menar att det handlar om något annat: hans miljardärvänners girighet.

PEDOFILI. Milo Yiannopoulos (a k a Hanrahan, Wagner), den brittiske journalisten som knöts till extremistmediet Breitbart av Trumps chefsideolog Steve Bannon, har varit en av Trumps främsta opinionsbildare bland homosexuella. Inte längre; efter att ha försvarat pedofili var han inte välkommen som talare hos American Conservative Union, tappade ett bokkontrakt och lämnade Breitbart, berättar The Guardian. Nu kan han få användning för två av sina enligt egen utsago främsta tillgångar: autism och sociopati.

LÅNGLÄSNING. Sjutton olika underrättelseorgan i USA har enats om att Kreml låg bakom hackerattackerna inför presidentvalet och att syftet var att stödja Trump. Tidskriften The New Yorker sätter in dem i en större berättelse om desinformatsia och aktiva åtgärder mot den amerikanska opinionen i det nya kalla kriget.

Veckans Trumpkrönikör: Mats Johansson

Tittartips! Missa inte showen Last Week Tonight med John Olivers klipp om presidentens lögner, särskilt inte förnekandet av att det skulle ha regnat under hans installationstal – medan kamerorna visade motsatsen. FESTLIGT! KUL! GRATIS!