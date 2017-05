Veckans musiktips: Ren popmagi i 4 minuter

Foto: Linus Sundahl-Djerf

Riot grrrl session

”Girls to the front”, som de gamla slagorden för från den feministiska punkrörelsen lyder. Ett projekt initierat av Canan Rosén (Twin Pigs, Attention Span), där tolv väletablerade musiker, från Kajsa Grytt till Pascals Manuela De Gouveia, träffas under en helg för att skriva, repa och sen spela in ett helt album. Alla som är inblandade i projektet är kvinnor eller transpersoner.