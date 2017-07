Foto: Foto Markus Gårder

Opera

The importance of being Earnest

Vadstena-Akademien

Regi: William Relton

I sin pjäs från 1895 driver Oscar Wilde elegant med sin tids sociala konventioner. Det är kaxigt av Vadstena-Akademien att satsa på en nyskriven opera baserad på Wildes pjäs, skriver Karin Helander, som anser att det är en ”gnistrande vital och underhållande musikalisk komedi”.