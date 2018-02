Som läsare får man ibland intryck av att han samlat in formuleringar med bandspelare, och faktum är att en text är tillkommen just så. "Man är där vart man vill vara och sen blir det nog bara bättre" handlar om Jannok, 24 år, som bor i Markitta och jobbar i Aitikgruvan. Väyrynen har spelat in ungdomar i Malmfälten, både tjejer och killar, som han har kokat ihop till ett berättarjag.

– Jag har inte ändrat deras språk alls. Syntaxen och ordvalet är helt oredigerat.