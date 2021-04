Växjö klart för SM-final mot Rögle

Ett gäng Växjösupportrar på restaurangplats gav matchinledningen en inramning som påminde om tiden före pandemin. Efter några minuters spel tömde pandemilagen restaurangplatserna, men Växjöspelarna såg ut att bära med sig den energi de fick av fansens kortvariga men intensiva närvaro. De fyra första semifinalerna lagen emellan har samtliga varit tajta kamper som något gäng vunnit med uddamålet, men denna afton såg Växjö omgående ut att rusa mot final.

Knappt fem minuter in i matchen styrde Richard Gynge lagkamraten Emil Petterssons precisa passning in i mål och Växjö in på finalspåret.