Vått och varmt – skönt för plånboken

För första gången noterades negativa elpriser under några enstaka timmar. Och generellt låg elpriserna under året klart lägre än normalt, i snitt elva öre per kilowattimme (kwh), vilket var 30 öre eller 71 procent lägre än 2019, och också det lägsta sedan 2000, enligt Energiföretagens statistik.

Bakgrunden var det varma vädret, preliminärt det varmaste året som någonsin hittills uppmätts i Sverige, där framför allt vintern var ovanligt mild. Det tillsammans med pandemin har medfört den lägsta elanvändningen sedan 1984, enligt Vattenfall.