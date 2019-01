President Trump, som just nu utsätts för hård kritik på hemmaplan för att vara president Putins hantlangare, har sagt att han varit tuffare än någon tidigare president mot Ryssland.

Richard Grenell, USAs ambassadör i Berlin instämmer i Washington Post och skriver på Twitter:

President @realDonaldTrump is right. No Administration has been tougher on Russia than his Administration.

På Twitter får han svar på tal från Bret Stephens, konservativ kolumnist i New York Times:

Let me get this straight, @RichardGrennell: Not Harry Truman, who created NATO and ordered the Berlin airlift? Not JFK, who stared down the Russians over Cuba? Not Nixon, who ordered the nuclear alert in 1973? Not Reagan, who named it "the evil empire"? (cont'd)

Nu kan man möjligen hävda att Sovjet och Ryssland är två olika saker, men ändå är jag beredd att ge Stephens rätt.

Man kan inte jämföra Trump på samma dag med Truman, JFK eller Ronald Reagan.