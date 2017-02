Vassa citaten: ”Bitter eftersmak mingla med Erdogan”

Hans Linde (V). Foto: Jonas Ekströmer/TT

”Varför står C under ett kärnvapenparaply”?

Margot Wallström. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Margot Wallström om Nato:

”Varför väljer C, som alltid stått upp i kampen mot kärnvapen, att vilja stå under ett kärnvapenparaply i Nato, vi vill inte gå in i den här organisationen som vi inte vet hur den kommer att te sig framöver”.

Wallström om Ryssland:

”Den inrikespolitiska utvecklingen i Ryssland är negativ, med auktoritärt styre, ett civilsamhälle under press och bristande respekt för mänskliga rättigheter”.