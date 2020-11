Covid-19-epidemin har medfört många analyser och åsikter. Tyvärr har dessa oftast varit ovederhäftiga och skapat förvirring. Ett exempel på detta är en ny internationell rapport från OECD som medfört medierubriker som ”Sverige sämst”, ”Sverige får bottenbetyg”. Rapporten har redan kommenterats positivt av svenska ”experter” och inrikesminister Mikael Damberg tvingas förklara regeringens syn direkt i morgonstudion på tv. Problemet är bara att det är en delvis undermålig rapport, det vill säga den del som berör covid, vilket för övrigt är huvudnumret i rapporten.

Enligt OECD:s analys tog det i Sverige 58 dagar (längst av 25 studerade europeiska länder) att vända epidemin (antal fall) nedåt (R-talet under 1) efter att den satte fart i våras jämfört med genomsnittliga 34 dagar. Men i verkligheten tog det cirka 30 dagar om man kontrollerar för den ökande testningsfrekvensen eller ser till trenden dödsfall i Sverige. Det vill säga i högsta grad samtidigt som övriga länder. Visserligen, vilket också OECD-rapporten visar, sjönk antalet IVA-fall (liksom för övrigt dödstal) något långsammare därefter under slutet av april och maj, det vill säga R-talet för detta låg under men närmare 1 än i andra länder. Det är ingen nyhet och kan bara förklara en mindre del av en hög dödlighet i Sverige.