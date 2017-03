Vårvädret gör comeback – redan på torsdag

Under den senaste veckan har Sverige haft ett riktigt vinterväder och våren har känts långt borta. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson / TT

– Just nu är det lite paus på våren. Det är kallare väder i hela landet, men i morgon kommer mildare luft in över landet, så det blir lite mer vårväder under de närmaste dagarna, säger Sandra Andersson, meteorolog vid SMHI.

Under dagen kommer dock vintervädret att hålla i sig. I Götaland varierar temperaturerna mellan två minusgrader och två plusgrader, i Svealand mellan noll och fem minusgrader och i Norrland mellan fem och 15 minusgrader. Dessutom kan områden från östra Svealand och upp över Norrland få snöfall.

I kväll kommer ett nytt nederbördsområde från sydväst, i framför allt södra Götaland. Därefter kommer den för många efterlängtade milda luften.

Annons X

– Mitt på dagen i morgon är det plusgrader i Götaland och Svealand. Senare i helgen kan även plusgraderna ta sig lite längre norrut än så, säger Sandra Andersson.

Den högsta temperaturen för Götaland på lördag kommer att vara mellan två och sex plusgrader. Om det innebär att våren är här för att stanna är svårt att sia om.

– Nästa vecka är det osäkert om vi är kvar i den milda luften eller om det är kallare luft som kommer tillbaka.