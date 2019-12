Vart väcker en särskild sorts språkpolis

I svenskt standardspråk – det som förr kallades riksspråk – skiljer man på riktning och befintlighet. Vi går hem men stannar hemma, längtar bort men är borta, står där men kommer dit. Följaktligen har standardsvenskan också två olika frågeord: Vart går han? men Var bor han?

Engelskan och franskan är på denna punkt ordfattigare. Where does he live? och Where does he go? Où habite-il? och Où va-t-il? Go home och stay home. Det innebär nu inte att vi finner Shakespeare och Flaubert torftiga och oprecisa – distinktionen är sällan nödvändig för begripligheten eller uttrycksfullheten.