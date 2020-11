Specialisering är något för insekter, påstod den amerikanske science fiction-författaren Robert A Heinlein. Han gav här uttryck för en tanke som återkommit i historien: kognitiv begränsning är fördärvlig för människan, den riskerar att göra henne till en robot, en utbytbar kugge, en farligt enkelspårig fackidiot. Om det är sant skulle måhända polyhistorn – den månglärda allvetaren – i stället vara allmänt upphöjd och avgudad. Riktigt så enkelt är det emellertid inte; universalgenier och intellektuella mångfrestare har vederfarits högst skiftande öden genom århundradena. Om detta handlar Peter Burkes nya bok.

Burke, professor emeritus i Cambridge, är en av våra stora historiker; vid 83 år fyllda är han lika produktiv som någonsin. Burke var pionjär inom den nya kulturhistorien som bröt fram under 70- och 80-talen och gick därefter i bräschen för mediehistoria. Under 2000-talet har han blivit kunskapshistoriker och bidragit med fyra böcker till det nya, expanderande fältet history of knowledge. Nu föreligger en femte – ”The polymath: A cultural history from Leonardo da Vinci to Susan Sontag” (Yale University Press) – och ryktet förtäljer att han är i färd med att slutföra ännu en.