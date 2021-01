Internet bryr sig varken om pandemier eller gränser. Istället kan skärmen bli ett fönster mot omvärlden och ett öga mot teaterscener du aldrig drömt om att besöka. Europeiska nationalscener har ett gemensamt nätverk, bland dem finns Thalia Theater, Hamburg som under flera år iscensatt en teaterfestival uppkallad efter diktaren G E Lessing. Teatern har nu gått samman med Dramaten för att skapa en digital version av evenemanget, kallad ”Lessingtage21: Stories from Europe”. Elva teatrar deltar med iscensättningar under tolv dagar.

Thalia Theater ger som premiärföreställning "Paradies fluten/hungern/spielen" av Thomas Köck, regisserad av Christopher Rüping. En kondenserad undergångsskildring om hur människan, driven av drömmen om paradiset, skapar sin egen olycka. Köck har skrivit om en fiktiv tågresa genom tid och rum vilken beskriver en postkapitalistisk struktur där människor tar sig till nya platser för att ständigt få samma eländiga skitjobb. Ett tema är gummi, från plantagerna på 1800-talet, till en nedlagd däckverkstad idag. Han skildrar hur den kollektiva idén om det goda samhället förvandlas till individuella projekt som är dömda att gå under. Den gemensamma utopin är ersatt av det enskilda entreprenörskapet.