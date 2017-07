USA-kongressen Foto: Susan Walsh

Amerikansk politik är sällan helt lätt att förstå sig på. Det finns många förklaringar till detta.

Just nu är dock den mest intressanta frågan varför det republikanska partiet inte lyckas åstadkomma de resultat som utlovades under förra årets valkampanj.

Ramesh Ponnuru, redaktör på konservativa National Review, har i en elegant krönika sammanfattat förklaringen i en enda mening:

The main reason they’re not doing much is that they haven’t figured out what they want to do.

Huvudskälet till att republikanerna som nu kontrollerar både kongressen och Vita huset åstadkommer så lite är helt enkelt att de inte vet vad de vill åstadkomma.

Peggy Noonan i Wall Street Journal lägger det större ansvaret på president Trump men hennes analys stämmer väl överens med Ponnurus:

He is a man alone, independent and ungoverned. He freelances not because circumstances dictate it but because he is by nature a freelancer. He doesn’t want to be enmeshed in an institution, he doesn’t want to have to bolster and defend it and see to its life. He wants to preserve his freedom—to tweet, to pop off, to play it this way or that.

Trump är en solospelare, en frilansare som inte vill bli en del av en institution. Han vill behålla sin frihet, vill twittra och att spela spelet på det ena eller det andra sättet.

Det som förenar analyserna är alltså att republikanerna (de som valt som republikaner till kongressen och den president som nominerats av GOP och sedan valts av elektorskollegiet om än inte av en väljarmajoritet) inte är överens om vad som egentligen ska ske.

Bortom ”Make American great again” finns inte en agenda för att uppnå vare sig det flummigt formulerade målet eller någon annan politisk agenda t ex det program som det republikanska konventet formulerade.

För resten av världen betyder det att det är mycket svårt att förutse vart USA är på väg vare sig inrikes- eller utrikespolitiskt.

Just nu finns det inga tecken på att någon klarhet kommer stå att finna i närtid.