Värsta scenariot: Hela New York under vatten

Havsnivån kan stiga bra mycket snabbare än vi tidigare trott, visar en ny studie som publicerats i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Anledningen är att inlandsisarna på Grönland och Antarktis smälter allt snabbare, skriver CNN.

Om temperaturerna ökar med fem grader fram till 2100 kan värsta-scenariot bli att havsnivåerna ökar med mer än två meter, enligt forskarna. Det är mer än dubbelt så mycket som det FN kallat ”den övre gränsen” i dess senaste rapport från 2013.