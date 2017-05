Varning för tonfisken efter rovfiske

I år lanserar WWF samtidigt en rapport om svensk konsumtion av sjömat. Det är den första större kartläggningen som tittar på vad för fisk och skaldjur som svenskarna äter.

• Svensken äter i genomsnitt 11 kg fiskfilé och skaldjur utan skal per person och år (2015). Det är en ökning sedan 2011 då konsumtionen låg på drygt 8 kilo per person och år.

• 11 kg filé och skaldjur utan skal per person och år motsvarar omkring 25 kg hel fisk.

• Omkring 60 procent av fisken är vildfångad, 40 procent är odlad.

• Knappt 75 procent av sjömaten vi äter är importerad, drygt 20 procent kommer från svenskt fiske och omkring 6 procent från svenska fiskodlingar.

• Omkring 25 procent av den totala volymen är certifierad av MSC eller ASC.

• Livsmedelsverket rekommenderar att vi äter fisk och skaldjur 2-3 gånger i veckan.

Källa: RISE SP Rapport 2017:07