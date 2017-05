Varning för minusränta: ”Spara hos mindre aktörer”

Christina Söderberg, sparekonom på jämförelsetjänsten Compricer. Foto: Malin Hoelstad

Aktörer på penningmarknaden räknar med en inflation på 1,7 procent på ett års sikt, 1,9 procent på två års sikt och 2,0 procent på fem års sikt, enligt en färsk enkät från TNS Sifo Prospera. Det betyder alltså att inflationen om två år är nära Riksbankens mål på två procent.

Om inflationen tar fart så gäller det att se upp med sparkontot.

– Vad man kan se är att inflationen har stigit betydligt mer än vad räntorna på sparkontot har gjort, säger Christina Söderberg, sparekonom på Compricer.

Hos storbankerna erbjuds fortfarande noll procent i ränta på sparkonton, medan exempelvis Qliro just nu erbjuder en rörlig ränta med fria uttag på 0,9 procent. AK Spar erbjuder 0,85 procent. Christina Söderberg påpekar att det innebär att vid en procents inflation så går du plus minus noll på dina sparpengar om du har konto hos en nischbank, förutsatt att banken inte tar ut någon årsavgift för kontot. Men får du ingen ränta alls på ditt konto, som hos storbankerna, så sjunker alltså värdet på sparandet med 1 procent per år.

Jag hoppas att fler öppnar konton hos de mindre aktörerna som ger bättre ränta än storbankerna.

– Jag tror att många har tänkt att eftersom vi inte har någon inflation och dessutom en reporänta som ligger på minus så kan man inte förvänta sig någon ränta på sitt sparande. Det är felaktigt eftersom det finns aktörer som erbjuder ett lika säkert sparande som storbankerna, som har gett oss närmare 1 procent i ränta, säger Christina Söderberg.

Hon tror dock att spararna kommer att vakna i takt med att inflationen stiger och fler och fler inser att ett sparande hos storbankerna kostar en procent per år.

– Att betala för att spara känns förhoppningsvis fel för de flesta av oss. Jag hoppas att fler öppnar konton hos de mindre aktörerna som ger bättre ränta än storbankerna.