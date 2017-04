Hotad? Foto: DRAGO PRVULOVIC

Jag har då och då återkommit till min förundran inför de enligt min mening ofta hysteriska reaktionerna på vad som sker i samtiden. De har ofta tett sig helt historielösa.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

En annan som reagerat på detta sätt är den danske tidigare Venstre-partiledaren, tidigare utrikesministern och tidigare ordföranden i det europeiska liberala partiet ELDR Uffe Ellemann-Jensen som i Berlingske röt till mot de danska politiker som blev smått hysteriska inför uppgifter om att ryska hackare tagit sig in i det danska försvarets datorer.

Berlingskes rubrik:

Annons X

Uffe Ellemann til bekymrede politikere: Tag nu at blive lidt voksne - det er det rene hysteri

Han säger bl a detta i den läsvärda intervjun:

Det her er ganske banal spionage. Det foregår begge veje, og jeg må sige, at det er lidt latterligt med alle dem, der hidser sig op og siger, at nu skal vi protestere.

Når det gælder spionage, så prøver alle at følge med i, hvad alle går og foretager sig. Hvis man ikke gør det, så er man uforsigtig og uprofessionel.

Det er nyttigt for Vesten, at Rusland spionerer os. De er blevet så paranoide i Rusland, at de tror, vi altid går og pønser på at overfalde dem. Så kan de spionere os og opdage, at det ikke er tilfældet.

Selvfølgelig er der også allierede lande, der spionerer Danmark, og selvfølgelig lytter vi også med på andre. Det ville da være uansvarligt andet.