Foto: TT

Mannen bakom kaffebaren i Paris 14:e arrondissement fnyser föraktfullt:

Krönika Detta är en personligt skriven text. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

”Hopp? Det finns inget hopp.”

Frågan jag ställde var om han tycker att den hoppfulla tonen i den franska presidentkandidaten Emmanuel Macrons kampanj har fått någon effekt. Som svar får jag en lång harang om det nattsvarta läget i Frankrike.

Annons X

Fransmännen har blivit världsmästare i pessimism. Men den tilltagande svartsyntheten finns i flera västländer, också i Sverige (även om en Sifo-undersökning i december visade på att framtidstron kommer åter här).

Orsakerna är förstås flera, och det har gjorts åtskilliga försök att borra i dem. I bokaffären L’Ecume de pages i Saint Germain i Paris ägnas ett helt bord åt böcker som grottar ner sig i pessimismen. En av dessa är filosofen Marcel Gauchets ”Comprendre le malheur français" (Att förstå det franska missmodet, för övrigt uppmärksammad genom en intervju med författaren i SvD Kultur 11/4 2016). Gauchet lyfter fram såväl allmäneuropeiska problem som mer specifikt franska. Det handlar bland annat om hur immigrationen förändrar samhällen och hur EU har begränsat det politiska handlingsutrymmet. Den franska känslan av förfall grundas också i landets tillbakagång från en kulturell och ekonomisk stormakt till ett land i ekonomisk och politisk kris, menar Gauchet. I viss mån gäller detta hela Europa, som en gång framstod som världens centrum och nu utgör en allt mindre del av världsekonomin.

Pessimismen har kort sagt reella orsaker, och det vore ett misstag att bara vifta bort den.

Allt är lika illa, och därför spelar det ingen roll hur det går.

Men det finns samtidigt en mer lättvindig pessimism som breder ut sig, i Frankrike såväl som i Sverige. Den formuleras både i etablerade och sociala medier, av människor som inte tycks ha rimliga skäl att vara så pessimistiska.

En variant är en cynisk laissez faire-pessimism: allt är lika illa, och därför spelar det ingen roll hur det går. I Frankrike finns nu till exempel rörelsen ”Utan mig den 7 maj”, där folk talar om att de inte ens tänker bry sig om att rösta i presidentvalets sista omgång som står mellan mittenkandidaten Emmanuel Macron och Nationella frontens Marine Le Pen. Allt går åt helvete ändå, heter det. Ett argument som hörs är att om Le Pen inte vinner nu så gör hon det ändå 2022 – ett ytterst märkligt skäl för att inte använda sin röst för att motverka en seger i dag…

Det är som om man hoppas skrämma fan genom att måla hen på väggen.

En annan variant av den lättvindiga pessimismen skulle kunna benämnas välvillig pessimism. Det handlar om att ensidigt rikta in sig på allt man tycker är dåligt, i syfte att bekämpa det. Man ogillar till exempel Sverigedemokraterna så mycket och är så rädd att partiet kommer att växa sig allt större att man ideligen målar upp scenariot – och bidrar till att cementera en bild av att det är ofrånkomligt. Det kan också noteras hur oproportionerligt stor uppmärksamhet Marine Le Pen har fått i samband med det franska presidentvalet (i mediearkivet får Marine Le Pen 14 000 träffar i svenska medier det senaste året, Emmanuel Macron får knappt hälften).

Det är som om man hoppas skrämma fan genom att måla hen på väggen.

Men om fokus på extremhögern och populismen blir alltför stort blir det också svårare att se och utveckla alternativ. Individer och samhällen behöver både kritiskt tänkande och hopp, påpekar Maria Popova, författare och redaktör för idésajten Brainpickings.org. I artikeln ”Hope, cynicism and the stories we tell ourselves” formulerar hon det träffande: ”Kritik utan hopp är cynism. Hopp utan kritiskt tänkande är naivitet.”

Det gäller att stå emot både pessimismens och optimismens determinism. Framtiden är inte avgjord, vi kan inte utgå från att allt blir sämre – eller att allt blir bättre.

Alla som på något vis uttrycker sig i offentligheten (vilket ju numera är i princip alla människor) bidrar till att forma berättelser om världen, påpekar Maria Popova. Hon citerar författaren William Faulkner, som i sitt Nobeltal menade att en författares privilegium är att “hjälpa människan härda ut genom att lyfta hennes hjärta”.

Vi har alla en plikt att värna våra gemensamma arenor, just de öppna forum som antidemokratiska krafter vill förstöra.

Och lika lite som jag tror på att låta bli att rösta som protest, tror jag på att bojkotta bokmässan i Göteborg på grund av Nya Tiders medverkan, för att knyta an till en av veckans stora kulturdebatter. Svenska Dagbladet kommer som vanligt att vara på plats i september för att både bevaka evenemanget och föra samtal om litteratur och samtidsfrågor i vår monter.

I sitt avskedstal den 11 januari varnade Barack Obama för att förlora tilltron till demokratin. Man måste fortsätta delta och inte ge upp, sa han, i en formulering som gör sig bäst på originalspråk: ”Show up, dive in, stay at it.”