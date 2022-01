Varning för blåst och lavinfara i fjällen

SHMI har utfärdat en orange varning för vind i kombination med snöfall för kalfjället i Norrbottens län. Myndigheten avråder starkt från att ge sig ut i fjälltrakterna i länet, då vädret väntas bli mycket besvärligt.

Vindstyrkan beräknades nå 18–24 meter per sekund under lördagskvällen och väntas sedan avta tillfälligt under söndag morgon och förmiddag. Vinden förutspås dock tillta igen under eftermiddagen och kan lokalt nå stormstyrka natten till måndag. Varningen gäller från lördag kväll till måndag förmiddag.