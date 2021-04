Ansökningarna om att förnya utgångna pass har kraftigt sjunkit under pandemin. Under årets tre första månader fick polisens passexpeditioner in 40 procent färre ansökningar jämfört med ett vanligt år, vilket kan leda till rusning och långa väntetider när resandet kommer i gång igen, rapporter SVT Nyheter.

– Vi saknar ungefär 600 000 ansökningar om pass om man ska följa normalkurvorna, säger Per Engström, nationell samordnare vid polisen, till SVT.