Skräckscenariot: Mat och smink kan bli mycket dyrt

"The meeting is the message", mötet är budskapet, sägs det i Washington DC inför onsdagens möte mellan Juncker och Trump. Med i delegationen är även EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström.

Bakgrunden till mötet är den allt bistrare handelsrelationen mellan de två mastodontekonomierna. Den 1 juni införde USA stål- och aluminiumtullar på EU – och EU har i sin tur infört motåtgärder i form av tullar på USA-tillverkade varor för 2,8 miljarder euro, däribland bourbon, jeans och Harley Davidsson-motorcyklar.