Få författare kan ha varit lika tätt sammanbundna med ett vattendrag som Lars Andersson och hans Klarälv. En övervägande del av Anderssons många romaner utspelar sig i trakterna kring Klarälven, och även när han rör sig över platser på helt andra breddgrader tycks omgivningarna ha lånat drag från forsens underliga mystik. Lars Anderssons värmländska landskap är en plats att vila på och förundras över. Där finns ett speciellt ljus, eldrött och flammande som lyser i skarp konstrast mot det svarta grandunklet. Där rör sig helbrägdagörare, runosångare och skrakhonor. När jag sent en sommarkväll kör i motsatt riktning längs älven tycks en häst som bär på en sedan länge död konung komma ilande uppströms, och trots att det är en föreställning framkallad av att jag har en berättelse i åtanke väljer jag att förlita mig på den – man önskar att bokens landskap ska få övervinna verkligheten.

Lars Andersson har länge slagit an en sällsam ton i den svenska litteraturen. Med en vesslas smidighet har han undvikit att dras med i de litterära förväntningarnas skiftningar. Han har hållit sig borta från kultursidornas duellerande och istället skrivit efter eget sinne, bortom genreindelningar och etiketter. När han blott 20 år ung debuterade med ”Brandlyra” 1974 var han i och för sig starkt inspirerad av den norske författaren Aksel Sandemose, men där fanns också något som delvis gick på tvärs mot 1970-talets radikala livslust. Som huvudperson valde han ingen frigjord och subversiv yngling utan en 47-årig, lite sturig läkare som han placerade i den norska fjällvärlden. Under årens lopp har Andersson förblivit en författare som gått vid sidan om tidens mittfåra. Medan andra hållit sig till intrikata frågor om jagets upplösning eller modernitetens försyndelser har han med en flottares lugn låtit sina böcker driva tätt intill varandra, en efter en, så att de slutit sig till en säregen helhet. Att läsa hans romaner är att låta sig viras in bland osynliga trådar som dras mellan uråldriga motiv, vidlyftiga gestalter och besjälade landskap. Och att se hur intrikat de hänger samman.