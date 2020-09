I en mängd artiklar har SvD och andra medier nyligen rapporterat om kriminella klaner i Sverige som fostrar sina barn in i brottslighet. Paralleller dras gärna till de maffialigor som byggdes upp på västra Sicilien under 1800-talets andra hälft, men det är lika lätt att visa på omfattande klanväsen på Balkan, där företeelsen varit utbredd och socialt dominerande i hundratals år. Framför allt har det varit ett sätt att organisera samhället i avsaknad av en stark offentlig sektor. På medeltiden ingick italienska adelsfamiljer ofta i sådana nätverk av personliga relationer, vilket garanterade dem inflytande både på landsbygden och i städerna. Fattiga familjer var klienter till rikare familjer och stödde dessa i konflikter. Systemet gav ömsesidigt beskydd och samhörighet, men det kunde också leda över i blodshämnd. Som exempel kan nämnas klanväsendet i det senmedeltida Genua. År 1479 utgjordes klanen Spinola av 104 hushåll, Lomellini av 93 och Doria av 59.

De mest kända nordeuropeiska exemplen finns i Skottland, med Glencoemassakern år 1692 som ökänt resultat. De inblandade klanerna hette MacDonald och Campbell. Klanhövdingen Alexander MacDonald of Glencoe och hans folk tog emot ett hundratal soldater under ledning av Robert Campbell of Glenlyon och bjöd dem på mat och dryck i en vecka, trots att klanerna inte stod på god fot med varandra. Kort före gryningen den 13 februari steg campbellarna upp, grep till vapen och överföll sina värdar. Minst 33 män, samt Alexander själv, mördades, liksom två kvinnor och två barn. Nidingsdådet glömdes aldrig. Folk med MacDonald som efternamn har ända in i modern tid pekat anklagande fingrar mot klanen Campbell. Den verkliga skurken var dock kung Vilhelm III, som misstänkte MacDonalds för att vara rebelliska jakobiter och uppmanade Campbells att skrida till handling.