Värmen driver fåglar mot stupet – flera arter borta

I studien har forskarna inventerat fåglarna i bergskedjan Cerro de Pantiacolla, en utlöpare från de egentliga Anderna i kanten av Amazonas i sydöstra Peru. Orsaken till att de valde just detta område var att det inventerades 1985 – delvis av samma forskare som varit med på den senaste expeditionen. Avsikten var att utforska om några förändringar skett sedan dess.

De olika arternas förekomst undersöktes från bergskedjans fot på 470 meters höjd ända till den högsta toppen på 1 415 meters höjd. Resultatet, som publiceras i Proceedings of the National Academy of Sciences, är entydigt – stora förändringar, i hög grad negativa, har ägt rum under de tre årtionden som har passerat sedan den första inventeringen.