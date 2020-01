Värmechock stänger skidbackar i Europa

Den lilla orten Sunndalsøra inledde året med att slå norskt värmerekord under januari månad, med 19 grader den 2 januari. Inte ens Kanarieöarna hade högre temperatur den dagen. Orsaken är Föhn. Det är en varm, torr vind som uppstår vid bergsryggar och som ofta påverkar vädret just i Sunndalsøra, som ligger längst inne i en fjord. Men meteorologerna spår fler värmerekord under vintern på grund av det varmare klimatet.