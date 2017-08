Värmeböljor hotar döda allt fler européer

En man kyler av sig med vatten utanför Peterskyrkan i Rom på torsdagen. Temperaturerna har varit höga i Sydeuropa den senaste tiden. Foto: Giuseppe Lami

Studien, som publiceras i The Lancet Planetary Health, bygger delvis på analyser av 2 300 väderkatastrofer i EU-området från 1981 till 2010.

Uppgifterna kombinerades sedan med uppgifter om de kommande förväntade klimateffekterna fram till 2010.

Utgångspunkten var värsta tänkbara scenario, med en fortsatt stark ökning av de globala växthusgasutsläppen.

Annons X

Resultat: År 2100 kan två av tre personer i EU komma att påverkas av olika väderkatastrofer, från cirka 25 miljoner per år i dag, till 351 miljoner per år i slutet av århundradet.

Antalet väderrelaterade dödsfall kan komma att öka 50-faldigt, från 3 000 dödsfall per år under perioden 1981–2010 till 152 000 per år under perioden 2071–2100.

Den överväldigande merparten av dödsfallen kommer att orsakas av värmeböljor, medan bränder, översvämningar och stormar står för en mindre del. Sydeuropa kommer att drabbas allra hårdast, medan vi i Nordeuropa påverkas minst.

Den nya studien sammanfaller med en annan studie om framtida värmeböljor som publicerades på onsdagen. Den gällde dock endast Sydostasien.