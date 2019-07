Värmeböljan ökar risk för drunkningsolyckor

Förra sommarens dystra statistik talar sitt tydliga språk. Totalt miste 135 personer livet 2018, de flesta under sommaren. Under maj och juni i år omkom 11 personer i drunkningsolyckor jämfört med 39 under maj-juni förra året.

Förklaringen är enkel – rekordvärme förra sommaren medan svalare och ostadigare väder i år inte har inbjudit till bad i lika stor utsträckning.