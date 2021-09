Rysslands Daniil Medvedev fick en promenadseger i US Open-semifinalen och är återigen klar för final i US Open. 25-åringen besegrade den 15-rankade kanadensaren Felix Auger-Aliassime i tre raka set i New York.

Medvedev vann med setsiffrorna 6–4, 7-5, 6–2. Den ryske världstvåan spelade US Open-final för två år sedan, men förlorade då mot Rafael Nadal.