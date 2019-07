Amerikanska rapparen Cardi B, eller Belcalis Marlenis Almánzar som hon egentligen heter, fortsätter att ställa in konserter.

Under våren och sommaren har världsstjärnan ställt in ett flertal spelningar, bland annat ett planerat framträdande på Way out west i Göteborg, av personliga skäl. Under tisdagen tvingades hon ställa in en konsert i Indiana i USA på grund av ett ospecificerat hot mot artisten.