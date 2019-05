Världsbanken anklagar Bombardier för korruption

Bakom anklagelserna står Världsbanken, som genomfört en granskning av affären som gjordes via ett konsortium med den svenska grenen av Bombardier Transportation, rapporterar den kanadensiska tidningen The Globe and Mail.

Projektet gick ut på att installera signalsystem till tåg och finansierades till 85 procent av Världsbanken. Nu riskerar Bombardier att svartlistas från framtida projekt som finansieras av det internationella organet.