I majnumret av den amerikanska tidskriften Vanity Fair finns ett intressant reportage om Melania Trump.

Det finns flera delar av reportaget som är talande för relationen mellan herr och fru Trump - t ex hans krav att för att få bli gravid fick hon lova honom att ”get her body back”.

Men det som verkligen slog mig var ett tal hon höll den 3 november förra året. Då tillkännagav hon att om hon blev presidentfru så skulle hennes agenda bestå av kampen mot ”cyberbullying”, dvs nätmobbning.

Vanity Fair-skribenten påpekar: ”A claim she made seemingly with no awareness that she was married to the worst cyberbully on the planet. Was she really that clueless?”

Hur kunde frun till planetens värsta nätmobbare välja ut just kampen mot nätmobbning som sin viktigaste uppgift?!