Världens dyraste tavla kan vara försvunnen

Kort efter rekordförsäljningen meddelade Förenade Arabemiratens kulturdepartement att man förvärvat tavlan och att den skulle visas på Louvrens filial i Abu Dhabi i september förra året. Men utställningen ställdes in utan förklaring. Nu uppger personal på museet att de inte har någon aning om var tavlan finns, skriver The New York Times. Enligt tidningen har heller inte Louvren i Paris lyckats lokalisera den. Samtidigt vägrar kulturdepartementet att kommentera saken.