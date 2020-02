Snart är det dags för Guide Michelin att dela ut sina hett eftertraktade stjärnor. Men det finns en rad andra restaurangutmärkelser, som The Worlds 50 best restaurants och Gault Millau. La Liste är just en lista som räknar samman betyg från 600 olika restaurangguider och recensionssidor och därmed får till den kanske mest rättvisa listan över världens bästa krogar. Här är deras topp tre:

Guy Savoy, Paris

Foto: Alamy

Guy Savoys flaggskeppsrestaurang öppnade redan 1980 och fick två Michelin-stjärnor 1985 och sin tredje år 2002. Elegant, väldigt franskt, relativt traditionellt och gör stora hål i plånboken. Men också en absolut uppvisning i den högsta gastronomiska skolan.